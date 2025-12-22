Zum Wochenauftakt blässt der Gegenwind aus den Büros der UBS. Die zuständige Analystin senkt das Kursziel auf 105 von 119 Franken. Grund dafür ist eine Schätzungsanpassung: Die Expertin hat die Prognosen für den Umsatz und den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 um durchschnittlich 2 beziehungsweise 4 Prozent zurückgenommen. So dürfte das Unternehmen das Jahr 2025 am unteren Ende der eigenen Guidance abschliessen - mit einem Umsatzwachstum in lokaler Währung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer Core-EBITDA-Marge von über 22 Prozent.