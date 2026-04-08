Die Aktien des Pharmaunternehmens Novartis steigen am Mittwoch um 1,6 Prozent auf 121,80 Franken, nachdem sie am Dienstag besonders stark gesunken waren. Sie gingen 2,76 Prozent tiefer aus dem Handel und bildeten damit das Schlusslicht unter den Titel des Swiss Market Index (SMI).
Anlass zu den Kursavancen geben Nachrichten aus dem Nahen Osten, die allerdings nicht nur die Gesundheitswerte antreiben, sondern den Gesamtmarkt beflügeln (SMI: plus 2,8 Prozent). Die Vereinigten Staaten und der Iran sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt und damit eine weitere Eskalation des Krieges vorerst abgewendet. Teil der Annäherung ist, dass der Iran die Strasse von Hormus freigibt. Diese ist für die Weltwirtschaft von strategischer Bedeutung. Ihre Blockade hat die Finanzmärkte in den vergangen Wochen erheblich belastet.
US-Zollpolitik hatten Pharmawerte belastet
Das Zurückfallen der Novartis-Aktie und anderer Gesundheitstiteln war durch die US-Zollpolitik und die Reaktion der Anleger auf diese Politik ausgelöst worden.
Die Investoren waren am ersten Handelstag nach den Feiertagen offenbar verunsichert, da der amerikanische Präsident Donald Trump kurz vor Ostern Zölle von bis zu 100 Prozent auf Pharmaprodukte angekündigt hatte. Dabei gibt es diverse Ausnahmen. Auch die grossen Schweizer Pharmaunternehmen werden laut Analysten um das Gröbste herumkommen. Doch das konnte die Anleger am gestrigen Dienstag nicht beruhigen.
Dass sich insbesondere Novartis und Roche bereits früher in Stellung gebracht haben, ist jedoch ein Grund dafür, dass die Trendwende an der Börse gegenüber dem Dienstag auch weiterhin gelingen kann. Denn die beiden in Basel ansässigen Pharmakonzerne haben bereits im Dezember Vereinbarungen mit der US-Regierung abgeschlossen. Diese Vereinbarungen beinhalten auch milliardenhohe Investitionen der Pharmariesen in den Vereinigten Staaten sowie Preiskonzessionen.
Novartis und Roche sollten nun aber «nicht von den Zöllen betroffen sein», wie die Zürcher Kantonalbank in einem am Dienstagmorgen erschienen Marktkommentar schreibt.