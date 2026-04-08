Anlass zu den Kursavancen geben Nachrichten aus dem Nahen Osten, die allerdings nicht nur die Gesundheitswerte antreiben, sondern den Gesamtmarkt beflügeln (SMI: plus 2,8 Prozent). Die Vereinigten Staaten und der Iran sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt und damit eine weitere Eskalation des Krieges vorerst abgewendet. Teil der Annäherung ist, dass der Iran die Strasse von ⁠Hormus freigibt. Diese ist für die Weltwirtschaft von strategischer Bedeutung. Ihre Blockade hat die Finanzmärkte in den vergangen Wochen erheblich belastet.