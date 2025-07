So erschliesst sich ferner, weshalb steigende Ölpreise immer wieder mit gemässigtem Abschneiden von Aktien einhergingen. Zog Brent-Öl auf Jahressicht zwischen 41,3 und 62,7 Prozent an, gewann der S&P 500 in den darauffolgenden zwölf Monaten im Schnitt nur 5 Prozent, so die Untersuchung von HQ Trust.