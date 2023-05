So erhöht JPMorgan das Kursziel für Straumann von 147 auf 158 Franken und bestätigt die Einstufung "Overweight". Der Dentalkonzern sei respektabel ins laufende Jahr gestartet, schreibt Analyst David Adlington. Die Preisanpassungen infolge der volumenbasierten Beschaffung (VBP) in China gingen dem Analysten zufolge schneller vonstatten, was zu einem höheren Patientenzustrom geführt habe.