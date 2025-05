Russland hatte in Istanbul unter anderem weitgehende Gebietsabtretungen verlangt, die von der Ukraine abgelehnt werden. Europäische Staaten warfen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach den Verhandlungen vor, nicht wirklich an einem Ende der Kämpfe interessiert zu sein und auf Zeit zu spielen. Putin selbst hatte eine persönliche Begegnung mit Selenskyj abgelehnt, der eigens dafür an den Bosporus gereist war. Zudem hat der russische Präsident zuletzt eine Pufferzone auf ukrainischem Gebiet angekündigt, die seinen Worten nach dem Schutz der südlichen russischen Regionen dienen solle. Trump hatte ursprünglich damit gedroht, Sanktionen gegen Russland zu verschärfen, wenn dieses den Frieden blockiere. Nach einem Gespräch mit Putin am Montag beschloss er jedoch, vorerst keine Massnahmen zu ergreifen.