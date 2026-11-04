Die bereits im Jahr stark gelaufenen Titel von Amgen waren nach der Bekanntgabe der Zahlen am Vorabend nachbörslich noch eingeknickt - am Mittwoch steuern sie aber womöglich auf weitere Gewinne zu. Zuletzt ging es im frühen US-Handel um 1,6 Prozent nach oben.Das Papier befindet sich im bisherigen Jahresverlauf auf einem Höhenflug. Die Amgen-Anteile verteuerten sich von Ende 2025 bis zum Handelsende am Dienstag um etwas mehr als 40 Prozent und sind damit in diesem Zeitraum einer der stärksten Dow-Titel.