Der Preis für Elektrizität stieg gemäss den Angaben im Vergleich mit Juni 2023 mit 17,8 Prozent am stärksten. An zweiter Stelle folgte Zucker mit einem Plus von 11,0 Prozent. Dabei hatten die Preise für Zucker bereits ein Jahr zuvor - also von Juni 2022 bis Juni 2023 - um 13,7 Prozent angezogen.