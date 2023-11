Gegenüber dem Vormonat September stiegen die gefühlten Preise um 0,2 Prozent an, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Konsumentenpreisindex von Comparis in Zusammenarbeit mit der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) zu entnehmen ist. Um die «gefühlte Inflation» zu ermitteln, betrachten die Studienautoren ausschliesslich regelmässig konsumierte Güter wie zum Beispiel Lebensmittel, Medikamente oder Kleidung.