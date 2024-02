Strom deutlich teurer

Nach der bereits starken Preiserhöhung vor einem Jahr hätten sich die Strompreise (+17,8 Prozent) in den vergangenen zwölf Monaten erneut stark verteuert, schrieb Comparis in seiner Mitteilung weiter. Damit seien sie in den beiden letzten Jahren zusammengerechnet um beinahe 50 Prozent in die Höhe geklettert.