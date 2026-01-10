Trump hatte eine solche Deckelung bereits im Wahlkampf 2024 versprochen. Schon damals hatten Analysten das Versprechen jedoch zurückgewiesen, da ein solcher Schritt die Zustimmung des Kongresses erfordere. Trumps Forderung sei ohne ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz bedeutungslos, sagte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren. «Kreditkartenunternehmen anzubetteln, nett zu sein, ist ein ⁠Witz», erklärte Warren, die dem Bankenausschuss des Senats angehört. Sie habe bereits vor einem Jahr angeboten, mit Trump an einem Gesetz zur Deckelung der Zinsen zu arbeiten, wenn er es ernst meine. Zudem kritisierte sie Trumps Versuche, die ​US-Verbraucherschutzbehörde CFPB zu schwächen.