Vom 20. Januar 2026 an sollen die Zinsen auf zehn Prozent begrenzt werden, schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform Truth Social. Details, wie sein Plan umgesetzt werden soll oder wie er die Unternehmen zur Einhaltung der Vorgabe bewegen will, nannte er jedoch nicht. «Wir werden nicht länger zulassen, dass die amerikanische Öffentlichkeit von Kreditkartenunternehmen 'abgezockt' wird», fügte Trump hinzu.
Trump hatte eine solche Deckelung bereits im Wahlkampf 2024 versprochen. Schon damals hatten Analysten das Versprechen jedoch zurückgewiesen, da ein solcher Schritt die Zustimmung des Kongresses erfordere. Trumps Forderung sei ohne ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz bedeutungslos, sagte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren. «Kreditkartenunternehmen anzubetteln, nett zu sein, ist ein Witz», erklärte Warren, die dem Bankenausschuss des Senats angehört. Sie habe bereits vor einem Jahr angeboten, mit Trump an einem Gesetz zur Deckelung der Zinsen zu arbeiten, wenn er es ernst meine. Zudem kritisierte sie Trumps Versuche, die US-Verbraucherschutzbehörde CFPB zu schwächen.
Abgeordnete beider Parteien hatten sich besorgt über die hohen Zinsen geäussert und parteiübergreifende Gesetzentwürfe zur Deckelung der Zinsen eingebracht, die jedoch bislang nicht erfolgreich waren. Die Republikaner verfügen derzeit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus über eine knappe Mehrheit. Trump sprach sich in seinem Beitrag jedoch nicht ausdrücklich für einen bestimmten Gesetzentwurf aus. Im vergangenen Jahr hatte die Trump-Regierung hingegen eine Regelung aus der Ära von Ex-Präsident Joe Biden zu Säumnisgebühren bei Kreditkarten gekippt. Ein Bundesrichter hatte die Regelung, die Gebühren auf acht Dollar begrenzte, daraufhin verworfen.
Der Hedgefonds-Manager Bill Ackman, der Trump bei der letzten Wahl unterstützt hatte, bezeichnete den Vorstoss als «Fehler». Ohne angemessene Zinsen würden die Anbieter die Karten von Millionen Verbrauchern kündigen, die sich dann für Kredite zu höheren Zinsen an «Kredithaie» wenden müssten, schrieb Ackman auf der Plattform X. Mehrere US-Bankenverbände warnten zudem in einer gemeinsamen Erklärung, eine Obergrenze von zehn Prozent würde das Kreditangebot reduzieren und «Verbraucher nur zu weniger regulierten, kostspieligeren Alternativen treiben».
Das Weisse Haus äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht zu Details, teilte aber auf Social Media mit, der Präsident deckele die Zinsen. Grosse US-Banken und Kreditkartenanbieter wie American Express, Capital One, JPMorgan, Citigroup und Bank of America reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
(Reuters)