Andréa Maechler wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Juni in Richtung Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel verlassen. So die nicht ganz unerwartete Meldung vom Montagabend. Damit wird schon wieder ein Sitz im dreiköpfigen SNB-Führungsgremium unter der Leitung von Thomas Jordan frei. Im letzten Jahr war bereits Martin Schlegel als Nachfolger des abtretenden Fritz Zurbrügg ernannt worden.