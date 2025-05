Gefangenaustausch in drei Wellen

Am Sonntag meldete beide Seiten dann den Abschluss des dreitätigen Verfahrens, mit dem auf beiden Seiten insgesamt jeweils 1000 Kriegsgefangene freikamen. Russland und die Ukraine hätten in einem letzten Schritt jeweils 303 Gefangene an die andere Seite ausgeliefert, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Selenskyj bestätigte die Freilassung von 303 ukrainischen Gefangenen. Am Samstag war der Austausch von jeweils 307 Personen über die Bühne gegangen. Der erste Teil des Austauschs fand am Freitag statt, als Russland und die Ukraine jeweils 390 Gefangene freiliessen, darunter 120 Zivilisten.