Die erwarteten Zinssenkungen in den USA und Europa sprechen für einen stärkeren Franken?

Vom Timing her dürfte die Fed jetzt relativ schnell mit Zinssenkungen anfangen. Diese Zinssenkungsfantasie war in den letzten Tagen aber ein bisschen übertrieben. Ich glaube nicht an eine US-Rezession und an viele Zinssenkungen. Vielmehr sehen wir einfach eine Normalisierung, also niedrigere Zinsen in den USA und auch weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Und das ist halt momentan der Vorteil des Frankens. Bei einem Leitzinsniveau von 1,25 Prozent kann die Schweizerische Nationalbank (SNB) noch ein- oder zweimal senken.