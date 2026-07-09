Anders als der Mitte geht der SP der Vorschlag der Landesregierung zu wenig weit. Die Vorlage übernehme zentrale Elemente der europäischen Regelungen nur teilweise und weise in mehreren Bereichen Lücken auf. Dadurch drohe die Schweiz auch künftig hinter den internationalen Standards zurückzubleiben. Insbesondere bei den Haftungsbestimmungen und bei der Ausgestaltung der Aufsicht bestünden Defizite, so die SP.