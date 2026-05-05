Die Landesbehörden bemängeln unter anderem die Neigung des Systems zur Geschwindigkeitsüberschreitung und seiner Funktionsweise auf vereisten Strassen. Zudem wurde die ‌als irreführend empfundene Bezeichnung «Full Self-Driving» kritisiert, da das System die ständige Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert. Die Behörden zeigten sich auch frustriert über die Strategie von Tesla, ​Fahrzeughalter zu ermutigen, Druck auf die Regulierer auszuüben. Tesla-Chef ​Elon Musk hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, ​die für den Konzern wichtige Zulassung bald zu erhalten. Die niederländische Behörde hatte der Software ‌im April eine vorläufige Zulassung erteilt. Laut RDW kann das System bei korrekter Anwendung die Verkehrssicherheit verbessern.