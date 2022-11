Der Halbleitermangel und gestiegene Kosten haben Toyota überraschend einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Während der Umsatz wegen des fallenden Yen im zweiten Geschäftsquartal kräftig zulegte, brach der Betriebsgewinn um ein Viertel auf 562,7 Milliarden Yen (3,8 Milliarden Euro) ein, wie der weltgrösste Autobauer am Dienstag mitteilte. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen von Analysten, die mit einem kleinen Gewinnplus gerechnet hatten. Es ist der vierte Rückgang des Quartalsgewinns in Folge. Die Aktie verlor daraufhin in einem unveränderten Umfeld zwei Prozent an Wert.