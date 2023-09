Bei dem Bürgerentscheid bejahten lediglich 29,6 Prozent die separat gestellte Frage, ob Rat und Verwaltung angewiesen werden sollten, alle rechtlich vertretbaren Massnahmen zu ergreifen, das Vorhaben zu verhindern, und in den zuständigen politischen Gremien dagegen zu stimmen. Die Gegner hatten argumentiert, das von BMW vorgesehene Gelände solle wegen seiner besonderen Qualität als Ackerboden der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben. Die Böden in der Region zählen zu den fruchtbarsten in Deutschland. An dem Bürgerentscheid beteiligten sich 76,9 Prozent der Wahlberechtigten.