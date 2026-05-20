Etwas anders sieht die Situation ein Kollege von Kepler Cheuvreux, der das Kursziel um 30 Franken auf 230 Franken senkt mit Anlageempfehlung «Hold». Er sei zurückhaltend, was die künftige Verkehrsentwicklung betreffe, insbesondere mit der geschlossenen Strasse von Hormus. Deshalb passe er seine Erwartungen für das Passagieraufkommen in den Jahren 2026 bis 2030 leicht nach unten an.