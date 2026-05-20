Die Aktie der Flughafen Zürich AG legt am Mittwoch im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 219 Franken zu. Damit verringert der Titel zwar die Negativbilanz von 14 Prozent in diesem Jahr ein wenig, notiert jedoch nach wie vor auf dem tiefsten Stand seit Mai 2025.
Aufschub verleiht am heutigen Handelstag eine Rating- und Kurszielerhöhung durch BNP Paribas. Der Analyst erhöht am Mittwoch das Rating auf «Outperform» von zuvor «Neutral» und legt das Kursziel neuerdings bei 277 Franken fest. Dieses Niveau entspricht 28 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem gestrigen Schlusskurs und wäre zugleich ein Rekordhoch.
Die jüngste Kursschwäche infolge der geopolitischen Unsicherheiten bietet aus Sicht des Analysten einen attraktiven Einstiegszeitpunkt. Der Markt preise derzeit einen zu starken und dauerhaften Rückgang des Passagierverkehrs ein und berücksichtige das stabile regulierte Geschäft des Flughafens zu wenig.
Mit seiner Einschätzung liegt der Experte über dem Konsens, der auf 253,86 Franken zu stehen kommt. Auch das optimistische Kaufrating liegt eher in der Unterzahl gegenüber zehn Halten- und einer Verkaufsempfehlung.
Etwas anders sieht die Situation ein Kollege von Kepler Cheuvreux, der das Kursziel um 30 Franken auf 230 Franken senkt mit Anlageempfehlung «Hold». Er sei zurückhaltend, was die künftige Verkehrsentwicklung betreffe, insbesondere mit der geschlossenen Strasse von Hormus. Deshalb passe er seine Erwartungen für das Passagieraufkommen in den Jahren 2026 bis 2030 leicht nach unten an.
Der wichtigste Schweizer Flughafen hatte im April mit 2,95 Millionen ein Plus bei den Passagierzahlen sowie eine Verbesserung der Detailhandelsumsätze verzeichnet. Damit hatte die Wachstumsrate nach der leichten Abschwächung durch den Ausbruch der Kriegshandlungen im Mittleren Osten wieder angezogen.
(cash)