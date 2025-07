Gads Vater, Ruben, wurde 1895 in der kleinen Gemeinde Raus in Südschweden geboren. Er verbrachte mehrere Jahre in New York, wo er an der Columbia University studierte. Er sah die Selbstbedienungsläden in der Stadt und dachte sich, dass dieses Konzept bald auch in Europa Einzug halten würde, was die Nachfrage nach hygienischen und praktischen Verpackungen von Grundnahrungsmitteln drastisch erhöhen würde.