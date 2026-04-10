Der Halbleiterhersteller schreitet in seinem Transformationsprozess voran: Er hat die Profitabilität im Schlussquartal verbessert und jüngst den Verkauf des nicht-optischen Sensorgeschäfts an Infineon bekannt gegeben.
Den Kurssprung ausgelöst hat eine Kurszielerhöhung der UBS. Deren Analysten heben die zunehmende Fokussierung auf MicroLEDs hervor – eine Technologie, die als potenzielle Lösung für die Vernetzung in KI-Rechenzentren gilt. Das grösste Aufwärtspotenzial sehen die Experten jedoch bei der Entschuldung des Konzerns. Rückenwind erhielt AMS Osram zudem von der allgemein starken Halbleiterbranche – auch in den USA gehörten Halbleiterwerte am Donnerstag zu den Gewinnern.
Seit dem Kurshoch im Frühling 2018 bei über 430 Franken ist die Aktie stark zurückgekommen und bewegte sich in den vergangenen zwei Jahren mehrheitlich seitwärts. Seit Jahresbeginn haben die Titel jedoch bereits über 25 Prozent zugelegt.
(cash)