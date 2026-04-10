Den Kurssprung ausgelöst hat eine Kurszielerhöhung der UBS. Deren Analysten heben die zunehmende Fokussierung auf MicroLEDs hervor – eine Technologie, die als potenzielle Lösung für die Vernetzung in KI-Rechenzentren gilt. Das grösste Aufwärtspotenzial sehen die Experten jedoch bei der Entschuldung des Konzerns. Rückenwind erhielt AMS Osram zudem von der allgemein starken Halbleiterbranche – auch in den USA gehörten Halbleiterwerte am Donnerstag zu den Gewinnern.