Mit den Valoren von Idorsia ging es am Donnerstag an der SPI-Spitze um 23 Prozent nach oben. Zum Vergleich: Der Gesamtmarkt gemessen am SPI büsste 0,25 Prozent ein.
Das Volumen der gehandelten Titel lag gestern um das Fünffache über dem Durchschnitt der letzten fünf Handelstage. Der jetzige Preis von 5,84 Franken markiert ein Drei-Jahres-Hoch. Auf Jahressicht ergibt sich ein Plus von rund 44 Prozent.
Auslöser für die starke Bewegung gab es keine. Am Markt kursierten jedoch Gerüchte, wonach das Unternehmen in den kommenden Tagen positive Nachrichten zum Wirkstoff Aprocitentan veröffentlichen könnte. Der Wirkstoff wird zur Behandlung von Bluthochdruck entwickelt und einmal täglich als Tablette eingenommen.
Grundsätzlich können regulatorische oder klinische Fortschritte in der Branche erhebliche Bewertungsverschiebungen auslösen. Ein Beispiel lieferte diese Woche UniQure, dessen Aktie in den USA im Zuge der Aussicht auf eine beschleunigte Zulassung einer Gentherapie gegen die Erbkrankheit Huntington um rund 60 Prozent in die Höhe sprang.
Ein Teil der Marktteilnehmer führte den gestrigen Kurssprung bei Idorsia jedoch auf technische Faktoren rund um den grossen Verfallstag von Optionen und Futures zurück. Durch das Auslaufen zahlreicher Positionen und entsprechende Absicherungsanpassungen kann es kurzfristig zu starken, jedoch nicht fundamental getriebenen Kursbewegungen kommen.
In den kommenden Handelstagen dürfte sich zeigen, welcher Faktor den Ausschlag gegeben hat. So oder so hatte sich die Aktie bereits im Vorfeld positiv entwickelt.
Verbesserter Investment-Case
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,25 Franken, es liegt eine Kauf- und zwei Haltenempfehlungen vor. Die letzte Anpassung liegt schon eine Weile zurück.
Kepler Cheuvreux erhöhte das Kursziel im Dezember auf 4,50 Franken und verwies dabei auf die klarere Struktur, die verbesserte finanzielle Transparenz sowie die vielversprechende Pipeline. Die Restrukturierung im Jahr 2025 habe den Investment Case grundlegend verändert, das Kerngeschäft sei inzwischen frei von Altlasten, so die Analystin.
Am 30. Juli präsentiert Idorsia die Zahlen zum ersten Halbjahr.