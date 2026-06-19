Ein Teil der Marktteilnehmer führte den gestrigen Kurssprung bei Idorsia jedoch auf technische Faktoren rund um den grossen Verfallstag von Optionen und Futures zurück. Durch das Auslaufen zahlreicher Positionen und entsprechende Absicherungsanpassungen kann es kurzfristig zu starken, jedoch nicht fundamental getriebenen Kursbewegungen kommen.