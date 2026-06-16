Als Begründung führte die UBS an, die Prognosen für die Investitionen der Chipindustrie in Produktionsanlagen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich erhöht zu haben. Davon sollte insbesondere die Halbleitersparte PCT von Comet profitieren, die stark vom Ausbau der Produktionskapazitäten für NAND- und DRAM-Speicherchips abhängt. Auch VAT dürfe von der starken Nachfrage nach KI-Anwendungen und neuen Halbleiterfabriken profitieren. Die EPS-Prognosen für Comet hat die UBS um 1, 13 und 24 Prozent angehoben, jene für VAT um 7 bis 16 Prozent.