Nun erweitert das Luxusinternat seinen Campus – und wird damit noch luxuriöser. Dafür hat die Schule die historische Villa L'Empereur (auf Deutsch: der Kaiser) mit Baujahr 1913 gekauft, die direkt am Genfersee liegt und an das Schulgelände angrenzt. Aus dem imposanten Belle-Époque-Bau soll eine Unterkunft für die Schützlinge entstehen. Denn offenbar hat das Internat Mühe, alle Kinder und Jugendliche unterzubringen: «Das Projekt ist eine Antwort auf die anhaltend hohe Nachfrage und das wachsende internationale Interesse an der Schule», heisst es in der Mitteilung zur Ankündigung. «So können künftig mehr Schülerinnen und Schüler von einer Ausbildung profitieren».