Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung hat gute Chancen, 25 Jahre oder länger im Ruhestand zu verbringen. Laut einer am Montag publizierten Studie der Hochschule Luzern (HSLU) kann dies dazu führen, dass das Geld im hohen Alter knapp wird. «Ein bedeutender Teil der 65-Jährigen hat heute eine realistische Chance, deutlich älter zu werden als der Durchschnitt. Das kann zum finanziellen Problem werden», sagt Anina Hille, Finanzexpertin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern und Autorin der Longevity-Studie 2026.