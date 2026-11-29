Die Erhebung liess Mehrfachantworten zu und erfasste je über 3000 Personen in der Schweiz, in Österreich und Deutschland. Das sind vergleichsweise grosse Stichproben, was die Aussagekraft der Ergebnisse festigt. Zudem wurde die Befragung im September und Oktober durchgeführt, also in einer Phase, in der sowohl der Gold- als auch der Silberpreis abrutschten. Dennoch waren besonders Österreicher, aber auch Schweizer der Ansicht, dass Edelmetalle sinnvolle Anlagevehikel seien. Das gilt besonders für den physischen Goldbesitz in Form von Münzen und Barren, den in allen drei untersuchten Ländern mehr als die Hälfte der befragten Personen bejahen.