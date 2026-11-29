38 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer würden einen grösseren, frei verfügbaren Geldbetrag in die Säule 3a stecken. 32 Prozent sagen, sie würden die Summe auf ein Sparkonto legen. 27 Prozent wählen Edelmetalle, wenn sie vor dem Entscheid für eine Anlage von frei zur Verfügung stehenden Mitteln stehen. Zu diesem Schluss ist eine Studie des Edelmetallhändlers Philoro und der Universität St. Gallen gekommen.
Risikoreichere Anlageklassen sind hierzulande hingegen weniger gefragt. 14 Prozent der Befragten geben an, sie würden freie Mittel in Einzelaktien investieren; 11 Prozent haben eine Präferenz für Kryptowährungen.
«Die Schweizer sparen derzeit defensiv. Sicherheit und Stabilität scheinen beim Anlegen besonders wichtig zu sein», heisst es der Medienmitteilung, die über einen Ländervergleich zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich berichtet.
Bei den Nachbarn in Österreich liegen die Präferenzen anders als in der Schweiz. Dort wählen 39 Prozent der Menschen Edelmetalle, wenn sie verfügbares Geld parkieren könnten. 38 Prozent sprechen sich für Gold aus, 33 Prozent für Sparkonten. In Deutschland sind Tages- und Festgelder am beliebtesten (47 Prozent), gefolgt von ETF (Exchange Traded Funds; 35 Prozent) und Sparkonten (27 Prozent).
Die Erhebung liess Mehrfachantworten zu und erfasste je über 3000 Personen in der Schweiz, in Österreich und Deutschland. Das sind vergleichsweise grosse Stichproben, was die Aussagekraft der Ergebnisse festigt. Zudem wurde die Befragung im September und Oktober durchgeführt, also in einer Phase, in der sowohl der Gold- als auch der Silberpreis abrutschten. Dennoch waren besonders Österreicher, aber auch Schweizer der Ansicht, dass Edelmetalle sinnvolle Anlagevehikel seien. Das gilt besonders für den physischen Goldbesitz in Form von Münzen und Barren, den in allen drei untersuchten Ländern mehr als die Hälfte der befragten Personen bejahen.
«Gold in physischer Form wird nicht nur als Krisenabsicherung, sondern als langfristiger Bestandteil einer ausgewogenen Vermögensstrategie verstanden», erklärt Christian Brenner, CEO von Philoro Schweiz. «Münzen und Barren im Eigenbesitz sind die härteste Währung ohne Gegenparteirisiko oder technische Anfälligkeiten», so Brenner.
Ein Gegenparteienrisiko besteht bei Aktien und Obligationen, weil die entsprechenden Unternehmen oder auch Staaten pleite gehen können. Physische Edelmetalle in Form von Barren und Münzen scheinen darüber hinaus auch einen Kontrapunkt zur wachsenden Digitalisierung und deren Risiken zu bilden - sprich: Ein Goldbarren, den man in den Hand hält, befindet ausserhalb digitaler Systeme.
«Fakt ist», sagt Sandro Eichenberger, CEO Degussa Schweiz, «ein Goldbarren kann nicht gehackt, kopiert oder gelöscht werden. Und selbst wenn ein digitaler Zugang komprimiert würde, können physische Bestände nicht stillschweigend abgezweigt oder eingefroren werden – jede Bewegung erfordert strenge, verifizierte Autorisierung.» Eichenberger verweist auch darauf, dass Gold sich über fünf Jahrtausende als Wertspeicher bewährt habe. Dies im Unterschied zu eigentlichen Finanzprodukten.
Der Preis für das gelbe Edelmetall hat sich den vergangenen Tagen gefangen und so den längerfristigen Abwärtstrend wenigstens vorübergehend gestoppt. Aktuell kostet eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) 3631 Dollar. Nach Einschätzung von Händlern dürfte die Lage am Edelmetallmarkt allerdings fragil bleiben. Mitentscheidend für die weitere Entwicklung des Goldpreises wird die Zinspolitik der weltweit führenden Zentralbanken sein. Etwa wird die US-Notenbank Fed am 9. Dezember ihren nächsten geldpolitischen Entscheid fällen.
Höhere Zinsen machen Gold im Vergleich zu anderen Investitionsgefässen weniger attraktiv, weil es selbst nicht verzinst wird. Dies wiederum im Unterschied zu beispielsweise Staatsanleihen.