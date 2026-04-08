An ‌den ⁠Geldmärkten wird nicht mehr mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) ⁠bereits in diesem Monat gerechnet. Dafür wird nur noch eine Wahrscheinlichkeit von ‌20 Prozent eingepreist. Am Dienstag und damit vor ‌Verbreitung der Nachricht, dass ​US-Präsident Donald Trump einer zweiwöchigen Feuerpause mit dem Iran zugestimmt hat, waren die Chancen auf eine Erhöhung im April noch auf 60 Prozent taxiert worden.