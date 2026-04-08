An den Geldmärkten wird nicht mehr mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits in diesem Monat gerechnet. Dafür wird nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent eingepreist. Am Dienstag und damit vor Verbreitung der Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump einer zweiwöchigen Feuerpause mit dem Iran zugestimmt hat, waren die Chancen auf eine Erhöhung im April noch auf 60 Prozent taxiert worden.
Geldpolitik
Geldmärkte rechnen nicht mehr mit EZB-Zinserhöhung im April
Händler an den Geldmärkten sehen eine nur noch tiefe Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank.
08.04.2026 09:20
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