Die Geldmenge in der Eurozone ist zu Jahresbeginn erneut schwächer gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Januar zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte. Im Dezember hatte das Wachstum noch 4,1 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer leichten Abschwächung auf 3,9 Prozent gerechnet.