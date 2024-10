«Die Schweizer Behörden erwiesen sich als völlig unvorbereitet, um den Zusammenbruch des Unternehmens zu verhindern oder einzudämmen», schrieb Paul Tucker, ein ehemaliger stellvertretender Gouverneur der Bank of England, in einem Ende 2023 veröffentlichten Bericht an das Schweizer Finanzministerium. Die nach einem Vertrauensverlust und massiven Geldabflüssen vor der Zahlungsunfähigkeit stehende Credit Suisse hatte sich im März 2023 in einer von der Regierung orchestrierten Rettungsaktion in die Arme der UBS geflüchtet.