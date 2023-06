Nach den deutlichen Rückgängen im März muss die deutsche Wirtschaft mit den April-Daten nun zeigen, inwieweit Sonderfaktoren eine Rolle spielten oder ob es tatsächlich so schlecht um sie steht. Den Auftakt machen am Montag die Exportdaten für Deutschland. Wegen der schwächeren Nachfrage aus den USA, China und der EU waren die Ausfuhren im März überraschend stark eingebrochen, ebenso wie die Industrieaufträge, die am Dienstag anstehen. Zur Wochenmitte folgen dann die Produktionszahlen. Die deutschen Unternehmen hatten ihre Fertigung im Vormonat so stark heruntergefahren wie seit einem Jahr nicht mehr. Wichtig für die exportlastige deutsche Wirtschaft ist auch die Entwicklung in China. Dort werden am Mittwoch die Daten zum Aussenhandel im Mai vorgelegt.