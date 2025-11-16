Wie die meisten Steuern kann aber auch die Grundstückgewinnsteuer unerwünschte Folgen haben: Wenn ein Rentnerpaar seine Wohnung verkaufen möchte, wirkt sie abschreckend. Es hinterlässt die Immobilie lieber eines Tages als Erbschaft für die Kinder, statt beim Verkauf hohe Steuern zahlen zu müssen. Das verknappt das Angebot. Auch Bauland kann aus Steuergründen gehortet werden oder eine in die Jahre gekommene Renditeliegenschaft mit Verdichtungspotenzial kommt deshalb nicht auf den Markt.