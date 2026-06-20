Die USA und der Iran haben sich in einer vorläufigen Vereinbarung auf ein Kriegsende verständigt. Ein umfassender Vertrag für einen dauerhaften Frieden steht noch ‌aus. Aber ⁠eine solche Übereinkunft dürfte Sanktionen gegen den Iran lockern, den Ölexport des Landes wieder ankurbeln und die ⁠iranische Wirtschaft für internationale Investitionen öffnen. Dabei zeichnet sich Insidern zufolge ab, dass ausgerechnet die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) zu den grössten Profiteuren der Vereinbarung ‌gehören dürften. Die von den USA und ihren Verbündeten als Terrororganisation eingestufte Elitetruppe ‌könne sich auf einen wahren Geldregen freuen, sagten vier ​hochrangige Vertreter des Iran der Nachrichtenagentur Reuters.