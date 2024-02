Beim längerfristigen Blick nach vorne dürfte es für Alcon mit den Marktanteilsgewinnen weitergehen. Laut dem Management soll dabei helfen, dass weiterhin in Forschung und Entwicklung investiert wird - 2024 laut jüngsten Aussagen etwa auf dem gleichen Level wie 2023. "Aber am Ende kommt es vor allem auf die makroökonomische Entwicklung an: Dinge wie Wechselkurse, Inflation, Lieferkettenprobleme werden Themen bleiben, die den Markt beeinflussen - und zwar über die nächsten paar Jahre", hatte Konzernchef Endicott gesagt.