«Der Schlüssel für die Tesla-Aktie liegt darin, dass die Börse erkennt, dass Tesla unserer Meinung nach das am meisten unterbewertete KI-Unternehmen auf dem Markt ist», so Ives in einer Notiz. Später fügte er hinzu: «Kurz gesagt, das Schlimmste ist für Tesla im Rückspiegel zu sehen, da wir glauben, dass die EV-Nachfrage vor dem historischen Robotaxi-Tag am 8. August zu dem disruptiven Technologieunternehmen zurückkehrt.»