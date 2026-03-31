Der Start ins Geschäftsjahr 2026 dürfte dem Logistikkonzern geglückt sein, schrieb die Analystin Alexia Dogani von JPMorgan am Montag in einer Kundennotiz. Sie erhöhte das Kursziel auf 160 von 155 Franken mit einem «Underweight»-Rating. Der Treiber für die jüngste Kurserholung waren höhere Frachtraten in der Luftlogistik aufgrund der Störungen am Persischen Golf. Immerhin sieht die Expertin der US-Investmentbank aufgrund der Ertragsstruktur und Margen bei Kühne+Nagel eine vergleichsweise höhere operative Hebelwirkung als bei den Wettbewerbern. Allerdings bleibe die mittelfristige Visibilität auf das Gewinnwachstum begrenzt.