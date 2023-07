Mattel-Gründerin hat Idee zu Barbie in der Schweiz entdeckt

Ohne Ruth Handler wäre Mattel vielleicht ein bescheidener Hersteller von Bilderrahmen und Puppenmöbeln geblieben. Zusammen mit ihrem Ehemann Elliot und einem Geschäftspartner gründete Handler das Unternehmen 1945 in einer Garage in Los Angeles. Auf einer Reise in die Schweiz im folgenden Jahr mit Elliot und den Kindern Barbara und Ken blieb Ruth an einem Schaufenster stehen. Vor ihr stand eine "Bild-Lilli", eine vollbusige, fussgrosse blonde Puppe mit starkem Make-up, die einer Comicfigur nachempfunden war. Sie wurde in Deutschland hergestellt und war nichts für Kinder, sondern wurde von Männern häufig als Scherzgeschenk auf Junggesellenabschieden herumgereicht.