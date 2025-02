Er klagt, die Politiker in Berlin hätten Deutschland im Stich gelassen: «Wir sind eine Industrienation»: Man dürfe kein Chaos in der Industrie schaffen, sagt der Ex-Bergmann, dessen ostpreussischer Urgrossvater Wilhelm anno 1908 auf der Suche nach Arbeit ins Ruhrgebiet kam. Auch die Wirtschaft schlägt vor der am 23. Februar anstehenden Bundestagswahl Alarm: Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht das Land vor dem dritten Rezessionsjahr in Folge, die längste Schwächephase der Nachkriegsgeschichte. Statt in Innovation und Wachstum zu investieren, müssten sich viele Firmen auf den Substanzerhalt konzentrieren. DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov warnt: «Wenn sich dieser Trend fortsetzt, droht Deutschland eine weitere Deindustrialisierung.»