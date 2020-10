Das am frühen Freitagmorgen veröffentliche Ergebnis von ABB zeigt: Der schweizerisch-schwedische Industriekonzern schlägt sich auch im zurückliegenden dritten Quartal überraschend gut. Nicht nur beim Umsatz, auch beim operativen Gewinn werden selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen. Damit knüpft das Unternehmen nahtlos an die ersten sechs Monate an.

Analysten sehen darin mitunter das Verdienst des neuen Firmenchefs Björn Rosengren. Der Zahlenkranz trage seine Handschrift, so lautet der Tenor.

Diese Meinung scheinen die Anleger zu teilen. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die ABB-Aktie zur Stunde 3,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 24,80 Franken.

ABB und der «Fluch der 25 Franken»

Schon seit Jahren scheitert die Aktie von ABB immer wieder an der Marke von 25 Franken. Bei Kursen darüber blieben die Anschlusskäufe jeweils aus. In diesem Zusammenhang ist deshalb auch vom "Fluch der 25 Franken" die Rede.

Wie Beobachter festhalten, bedarf es mehr als ein oder zwei guter Quartale, damit dieser Fluch gebrochen werden kann. Allerdings schliessen sie nicht aus, dass dies unter dem neuen ABB-Chef früher oder später doch noch gelingen könnte. Einen möglichen Kurstreiber sehen die Beobachter im Strategie-Update vom 19. November.