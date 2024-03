THOMAS ALTMANN, QC PARTNERS

«Spannend sind die neuen Dots, also die Erwartungen der einzelnen Fed-Mitglieder. Hier gibt es für das laufende Jahr spannende und grosse Verschiebungen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind: Im Dezember haben noch 5 Mitglieder mit 4-6 Zinssenkungen im Jahr 2024 gerechnet, jetzt ist davon nur noch einer übrig. Allerdings haben diese Anpassungen den Median aller Zinsprognosen nicht verändert. Und so liegt der Fed-Konsens noch immer bei drei Senkungen in diesem Jahr. Und das ist das, was für die Börsianer aktuell zählt. Denn damit wird das bestätigt, was die Märkte zuletzt schon eingepreist haben.»