Herr Hirt, die Investoren haben europäische Aktien wiederentdeckt. Wie nachhaltig ist der Trend?

Der Markt war in Europa extrem untergewichtet und wurde fast dazu gezwungen, das auszugleichen. Die Rotation von den USA nach Europa wird anhalten. Profianleger haben zum Teil bereits umgeschichtet, aber Privatanleger sind noch so gut wie nicht in Europa investiert. Die Bewertungen sind zwar etwas gestiegen, sind aber im Vergleich zu den USA noch sehr tief. Die Nachfrage nach europäischen Aktien könnte auch aus Asien steigen. Grosse Investoren aus Südostasien haben die Eurokrise nicht vergessen. Nun sehen sie, dass Europa wieder zusammenrückt.