General Electric Company zieht sich von Schweizer Börse SIX zurück. Das als GE Aerospace tätige Unternehmen habe die Dekotierung von allen an der SIX kotierten Namenaktien (Valoren-Nr. 112'258'433/ISIN US3696043013) beantragt, teilte die SIX-Regulierungsstelle SER am Mittwoch in einem Communiqué mit. Die Dekotierung erfolgt per 20. September. Letzter Handelstag an der Schweizer Börse ist der 19. September, wie es weiter hiess.