Der Vorstand hob daher zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose an, wie GM am Dienstag mitteilte. Der in Michigan ansässige Konzern erwarte 2024 nun einen bereinigten Gewinn vor Steuern von 13 bis 15 Milliarden Dollar. Im Frühjahr hatte Finanzchef Paul Jacobson bereits die Prognose um eine halbe Milliarde auf 12,5 bis 14,5 Milliarden Dollar nach oben geschraubt.