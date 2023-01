Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte im vierten Quartal 2022 um mehr als ein Drittel auf 3,8 Milliarden Dollar, wie der grösste US-Autobauer am Dienstag mitteilte. Durch höhere Preise bei gestiegenem Absatz gelang es dem Detroiter Konzern, höhere Kosten für Logistik und Rohstoffe wettzumachen. Für das laufende Jahr kündigte GM ein operatives Ergebnis in einer Spanne zwischen 10,5 und 12,5 Milliarden Dollar an, mehr als Analysten erwartet hatten. Die Aktie legte daraufhin im vorbörslichen Handel um mehr als fünf Prozent zu.