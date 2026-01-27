Gut 7,2 Milliarden Dollar fielen im Schlussquartal als Belastung an, weil die von US-Präsident Donald Trump geänderten Rahmenbedingungen für Elektroautos - unter anderem gestrichene Steueranreize - die Nachfrage hatten einbrechen lassen und GM zum Gegenlenken gezwungen hatten. Der Konzern hat unter anderem eine Fabrik in Orion (Michigan) von der Produktion von Elektroantrieben auf Verbrenner-SUVs und -Pickups umgestellt.