Konzernchefin Mary Barra erklärte, sie erwarte weitere Belastungen, um Überkapazitäten bei E-Autos abzubauen und die Verluste in dem Segment ab 2026 zu reduzieren. Ihr früheres Ziel, ab 2035 nur noch E-Autos zu produzieren, erwähnt Barra inzwischen nicht mehr öffentlich. Stattdessen soll sich das Angebot nach der Kundennachfrage richten. Der starke Absatz von E-Autos im dritten Quartal sei darauf zurückzuführen, dass Kunden vor dem Auslaufen einer Steuergutschrift von 7500 Dollar Ende September noch zugegriffen hätten, erklärte die Managerin. Pläne, die Gutschrift über Leasing-Angebote weiter zu gewähren, zog GM nach Widerstand von Politikern zurück.