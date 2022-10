Die Anzeigenverkäufe machten im zweiten Quartal mehr als 90 Prozent der Einnahmen von Twitter aus. Am Vorabend des Verkaufsabschlusses appellierte Musk in einem Tweet direkt an die Werbekunden: "Twitter darf kein gesetzloses Höllenloch werden, wo man alles sagen kann, ohne Konsequenzen zu fürchten!... Twitter verfolgt das Ziel, die angesehenste Werbeplattform der Welt zu werden, die Ihre Marke stärkt und Ihr Unternehmen wachsen lässt."