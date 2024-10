Bei einem Investorentag in Spring Hill, Tennessee, versuchte Konzernchefin Mary Barra am Dienstag, die Sorgen der Aktionäre zu zerstreuen. «Ich denke, am Ende des Tages werden Sie mir zustimmen, dass GM noch viel Potenzial hat, verglichen mit der allgemeinen Ansicht, dass die Autoindustrie den Höhepunkt ihrer Profitabilität erreicht hat», sagte Barra. Die Gewinnmargen bei traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hätten ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, und der Verkauf von Elektrofahrzeugen nehme zu. Für 2025 erwarte sie Gewinne in der gleichen Grössenordnung wie 2024. GM baue Lagerbestände in China ab und verbessere den Absatz dort, sagte sie, nannte aber keine weiteren Details. Die Elektroauto-Sparte werde bis Ende des Jahres eine positive variable Rentabilität erreichen, also Einnahmen abzüglich Kosten wie Arbeits- und Materialkosten.