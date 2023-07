Die Abgasvorschriften der Biden-Regierung können laut General Motors die Automobilindustrie 100 Milliarden Dollar im Jahr 2031 an Strafen kosten. Das geht aus einem Dokument hervor, das GM-Manager David Strickland am 17. Juli Beamten des Weissen Hauses präsentierte. Über einen Zeitraum von fünf Jahren können den Angaben zufolge 300 Milliarden Dollar Strafe anfallen. Die Gesamthöhe der Strafen hängt jedoch von einem Vorschlag des Energieministeriums ab, das die Bewertung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs von Elektrofahrzeugen im Rahmen des CAFE-Programms (Corporate Average Fuel Economy) überarbeitet. Für die Einhaltung des CAFE-Programms würde es laut GM nicht ausreichen, wenn die Autohersteller bis 2032 einen Anteil von 67 Prozent an Elektrofahrzeugen erreichen würden. Die National Highway Traffic Safety Administration(NHTSA) wird den Vorschlag zur Erhöhung der CAFE-Anforderungen für 2027 und darüber hinaus am Freitag (Ortszeit) veröffentlichen.