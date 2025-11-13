Besonders stark aufwärts ging es im Schaden- und Unfallgeschäft. Dort konnte Generali den operativen Gewinn sogar um 43,5 Prozent auf 690 Millionen Euro steigern. Auf die ersten neun Monate gesehen musste der Versicherer in der Sparte einen geringeren Anteil der Prämieneinnahmen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb ausgeben: Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 94 auf 92,3 Prozent. Dabei wirkten sich deutlich geringere Schäden durch Naturkatastrophen positiv aus.