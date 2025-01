Der italienische Versicherungskonzern Generali und der französische Natixis-Eigentümer BPCE wollen in der Vermögensverwaltung gemeinsame Sache machen. Geplant ist ein Gemeinschaftsunternehmen als Dach für Natixis und Generali Investments, das gemessen an den erzielten Fondsgebühren die Nummer eins in Europa wäre. «Die Asset-Management-Branche wandelt sich rapide, wobei Grösse und Reichweite wichtiger sind als sie früher waren», sagte Nicolas Namias, der Chef der zweitgrössten französischen Bankengruppe BPCE, auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Nach dem verwalteten Vermögen von zusammen 1,9 Billionen Euro wäre das Joint Venture die Nummer zwei hinter der französischen Amundi und die Nummer neun weltweit.