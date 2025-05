Während die Prämieneinnahmen von Generali mit 26,5 Milliarden Euro im ersten Quartal wegen eines Rückgangs in der Lebensversicherung praktisch stagnierten, wuchs der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast neun Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Mailand mitteilte.